Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Erdoğan’ın sahaya inmesini seçim gezileri olarak görmek tam doğru değil

2023 seçim kampanyasının “erken” başladığının diğer bir göstergesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahaya inmesi ve seçimlerden bahsetmesi oldu. Gerçi salgın sebebiyle şehir gezilerini azaltan Erdoğan’ın, yaz ayları ile birlikte sahaya inmesini seçim gezileri olarak görmek tam doğru değil. Erdoğan’ın gezileri hem açılış hem yapılan hizmetleri anlatma hem de milletin tepkilerini ve taleplerini hissetme amaçlı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin üç yıllık performansını ve değerlendirmesini sahada yapmak niyetinde. Bu gezilerle toplumun farklı kesimlerine hitap edecek mikro projeleri belirlemek istiyor. Elbette en önemlisi, AK Parti’yi iki yıllık bir seferberliğe başlatma arzusunda. Erdoğan için önümüzdeki iki yıl, seçmene ulaşan etkin icraat ile 2023 seçimlerinin kritik öneminin anlatıldığı bir dönem olacak.

Burhanettin Duran’ın yazısı


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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.