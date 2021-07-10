Burhanettin Duran: Erdoğan’ın sahaya inmesini seçim gezileri olarak görmek tam doğru değil

2023 seçim kampanyasının “erken” başladığının diğer bir göstergesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahaya inmesi ve seçimlerden bahsetmesi oldu. Gerçi salgın sebebiyle şehir gezilerini azaltan Erdoğan’ın, yaz ayları ile birlikte sahaya inmesini seçim gezileri olarak görmek tam doğru değil. Erdoğan’ın gezileri hem açılış hem yapılan hizmetleri anlatma hem de milletin tepkilerini ve taleplerini hissetme amaçlı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin üç yıllık performansını ve değerlendirmesini sahada yapmak niyetinde. Bu gezilerle toplumun farklı kesimlerine hitap edecek mikro projeleri belirlemek istiyor. Elbette en önemlisi, AK Parti’yi iki yıllık bir seferberliğe başlatma arzusunda. Erdoğan için önümüzdeki iki yıl, seçmene ulaşan etkin icraat ile 2023 seçimlerinin kritik öneminin anlatıldığı bir dönem olacak.

Burhanettin Duran’ın yazısı