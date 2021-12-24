Burhanettin Duran: Erdoğan’ın erken seçime karşı çıkmasının üç sebebi var

Erdoğan’ın erken seçime karşı çıkmasının üç sebebi var:
1- Seçimlerin zamanında yapılması Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerleştiğinin göstergelerinden birisi olacak.
2- Kalkınma-ihracat odaklı ekonomik programın sonuçlarını almak için mevcut süreyi kullanmak istiyor.
3- Haziran 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı zamanda 2024 yerel yönetimler seçimlerinin kaderini belirleyeceğinin farkında.
Bu değerlendirmelerle erken seçim tartışmasına “nokta” koyuyor.
Gerçi, 2022 Kasım ayında ülkeyi seçime zorlamak isteyenlerin pes etmeyeceği de açık.