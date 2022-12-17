Burhanettin Duran: Erdoğan, Suriye’de yeni bir masanın kurulmasına işaret ediyor

Erdoğan’ın Avaza ziyareti dönüşü Suriye-Türkiye-Rusya olarak üçlü adım atılmasından bahsetmesi önemliydi. İstihbarat, savunma ve dışişleri bakanlarının ardından liderlerin bir araya gelmesi teklifini Putin’e ilettiğini söyleyen Erdoğan, Suriye’de yeni bir masanın kurulmasına işaret ediyor.

Daha önce Esed ile görüşebileceğini açıklayan Erdoğan, şimdi Putin’in de ihtiyacına dokunan bir girişimi seslendiriyor. Bu teklif, siyasi bir süreci temin ederek sığınmacıların dönüşüne katkı verecek ve PKK-YPG’yi 30 kilometrelik güvenlik koridorunun ötesine taşıyacak bir görüşmeler zincirine dönüşürse Suriye denklemi köklü bir değişime uğrayabilir.

Burhanettin Duran’ın yazısı