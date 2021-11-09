Burhanettin Duran: Akşener’in çelişkisi net

Milliyetçi-mukaddesatçı kesimleri önceleyen Akşener ve partilileri, CHP’nin HDP ile yakınlaşmasını sahada görüştükleri seçmene anlatamıyor. Zira CHP’nin HDP ile yakınlaşmasına dair tabanına kendisini anlatabileceği bir söylemi yok. Nitekim Akşener, HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırdığı pozisyonuna geri döndü. Akşener’in çelişkisi net. İP, merkez sağ oylara iddialı şekilde yönelirken farklı seçmen kesimlerine ulaşmak için çok katmanlı ve muğlak bir söylem kullanıyordu. HDP ve milli güvenlik konularındaki gerilimlerden kaçıyordu.
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