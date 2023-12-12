Burhaneddin Duran: ABD’nin sefil yalnızlığı

İsrail’in Gazze’de devam eden katliamları Amerikan demokrasisini yeni bir krize taşıyor. Dışarıda demokrasilere önderlik etme iddiası anlamsız hale gelirken içeride özgürlüklerin alanı daraltılıyor.

Ancak bu içe doğru bir çöküş. Zira hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından yürütülen bir baskı ortamı var.

Kuşkusuz ABD’nin sefil yalnızlığını en çarpıcı şekilde gündeme getiren lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

ABD, ne yazık ki sorumsuz bir süper güç olarak davranmayı âdet haline getirdi. Başkan Trump da olsa Biden da olsa bu değişmiyor. Biden yönetiminin Gazze politikası Amerikan istisnacılığının yeni bir sefaletine işaret ediyor. İçeride demokratik gerilemeyi dışarıda ise “adil bir dünyanın oluşmasının önündeki sorun” olarak görülmeyi getiriyor.

Burhaneddin Duran’ın yazısı