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Yaramazlara biraz batar!

Burdur’da apartman çatısında çıplak güneşlenen kişi gözaltına alındı

Burdur’da apartmanın çatısında çıplak güneşlenen bir kişi, komşuların şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Konak Mahallesi’nde apartmanın çatısında bir kişinin çıplak güneşlendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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AA’nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıdaki kişinin intihara teşebbüs edebileceği düşüncesiyle önlem aldı.

Polislerin çatıya çıktığını fark eden kişi giysilerini giyerek evine girdi.

Yapılan araştırmada güneş yağı sürerek çatıda çıplak güneşlenen kişinin H.A. (51) olduğu belirlendi.

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Gözaltına alınan H.A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesine gönderildi. Yapılan muayenede akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen 51 yaşındaki adam işlemler için emniyete götürüldü.

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