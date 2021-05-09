Burdur’da apartman çatısında çıplak güneşlenen kişi gözaltına alındı

Jenny White’ın yazdığı, Ergün Gündüz’ün resimlediği çizgi roman Turkish Kaleidocope, bu hafta ABD’de piyasaya çıktı, önümüzdeki günlerde Türkçe olarak da yayınlanacak. Faruk, Nuray, Yunus ve Orhan’ın hikayesini merak edenler alıp okuyacak. Kitabı, Amerikan üniversitelerindeki öğrenciler de okuyacak. Çünkü çizgi roman aynı zamanda bir ders kitabı.