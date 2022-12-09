Buray’ın yeni şarkısı fidanlara dönüşüyor: Yok mu?

Şarkıcı Buray, doğa tahribatından, iklim krizine ve orman yangınlarına kadar pek çok önemli soruna dikkat çektiği yeni şarkısı ‘Yok mu?’dan elde ettiği tüm geliri TEMA Vakfı’na bağışlıyor.

Buray doğa için söylüyor

Buray x TEMA Vakfı imzasıyla yayınlanan şarkının sözlerinde ve klibinde, iklim krizinden madencilik faaliyetlerine, yakın zamanda yaşanan ve ülkemizi derinden etkileyen orman yangınları ve sellere kadar çok sayıda çevre sorununa yer veriliyor.

Hepimizin bir şeyler yapması lazım

Şarkısını doğaya verdiği bir armağan olarak gördüğünü aktaran Buray, şarkının dinleyenler için yepyeni bir başlangıç olmasını dilediğini belirtiyor: “Doğa için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini düşünen milyonlarca insan var. TEMA Vakfı gönüllüsü olma sebeplerimden biri de bu insanlarla bir arada olma isteğim. İklim krizi şu an gezegenimiz için en büyük tehdit. Hepimizin bu konuda bir şeyler yapması lazım. Bizim gibi sesini daha büyük topluluklara duyurma şansı olan tüm sanatçıların doğayı korumak için daha büyük bir rolü olduğuna inanıyorum. Dinleyenler için sorgulayan gerçek bir hikaye, uyarıcı ve farkındalık oluşturacak yepyeni bir başlangıç olsun bu şarkı. Fidan olsun, orman olsun, umut yeşertsin ve tüm kalplere dokunsun.”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise iklim krizinin günden güne derinleştiğini belirterek, herkesin bu konuda sorumlulukları olduğunu söylüyor.

Şarkı fidanlara dönüşecek

‘Yok mu?’ şarkısının telif haklarından elde edilecek gelirinin tamamı, Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için kullanılacak.

Doğayı korumak için harekete geçilmesi yönünde çağrı yapılan şarkının klibinde herkes TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya davet ediliyor.