Burak Arzova: Faiz kararı makul ama beklentilerin altında

Beklenen karar geldi ve politika faizi % 8,5 oranından % 15 çekildi. Makul ama beklentilerin altında bir karar.

Beklenti yönetimi açısından düşük bir oran ancak eğer yabancıların beklediği gibi çok daha yüksek bir faiz artışı yapılsaydı bankaların elindeki menkul kıymet takasını yapmadan yüksek bir faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürecekti. Bankalar açısından büyük bir sıkıntı demekti. Böyle bir durum istenmemiş gözüküyor. Öte yandan özellikle vatandaşın kullandığı kredilerin (ihtiyaç kredisi vs.) maliyetini çok artıracaktı. Ekonomi birden bir durgunluğun içine itilecekti. Buna da dikkat edilmiş.

Hızlı bir frenin yaratacağı yan etkiler ki bunun içerisinde en büyük sıkıntı Kur Korumalı Mevduatta biriken mevduat tutarı, KKM’den hızlı ve sert bir çıkışı tetikleyebilirdi. Buradan çıkış dolarize olmuş bir ekonomide mevcut döviz talebini daha da artırabilir ve esas sıkıntılı alan olan döviz likiditesine yönelik sorunu daha da büyütebilirdi. Zaten KKM tek başına büyük bir sorun.

Sert bir faiz artışı akabinde Dolar/TL de sert bir geri çekilme yaşanacak ve bu durum ne ihracatçının ne de turizmcinin hoşuna gidecekti. Gerçi bu durumda TCMB devreye girerek hem denge kuru sağlayabilir hem de döviz rezervini artırabilirdi ancak bu da tercih edilmemiş gözüküyor.

Burak Arzova’nın yazısı