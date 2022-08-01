Bulgaristan erken seçime gidiyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümetinin haziranda düşmesinin ardından 2 Ekim’de parlamento seçimleri düzenlenmesine karar verdi.

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2 Ekim’de yapılacak seçimler Bulgaristan’da iki yıldan daha kısa süre içindeki dördüncü parlamento seçimi olacak.

Bulgaristan artan enflasyon, doğalgaz tedarikine ilişkin şüpheler ve Ukrayna’daki savaşın diğer etkileriyle karşı karşıya kalırken, Radev geçici hükümete liderlik etmek üzere eski çalışma bakanı Galab Donev’i atadı.

Kabine, 2 Ağustos’tan itibaren erken seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulana kadar görevde kalacak.

Geçici hükümetin Moskova’ya karşı daha yumuşak bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor. Petkov hükümetinin casusluk endişeleri nedeniyle 70 Rus diplomatik personelini sınır dışı etmesinin ardından geçici hükümet Moskova’yla ilişkileri düzeltmeye çalışabilir.