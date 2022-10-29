Bülent Tuncay: Okan Buruk aynı hatayı tekrarlamadı!

Galatasaray’da bu sezon sorun, topu ağlarla buluşturamamak. Sarı-Kırmızılılar rakip savunma bloğunda gedik açamıyor, yeteri kadar pozisyon üretemiyordu. Bu durumu 11. hafta sonunda yayınlanan koşu mesafeleri biraz olsun açıklıyordu. Galatasaray 19 takımlı Süper Lig’in toplam koşu mesafelerinde 19. takımı. Hal böyle olunca da, rakip savunmalar; yavaş oynayan, kendileri kadar bile kadar koşmayan Galatasaray karşısında zorlanmıyor, sağlam duruyordu. Geçen haftaki maçın ilk 30 dakikası, tempo artınca bu tablonun değiştirilebileceğini göstermişti, mesele bunu her maçta gösterebilmekti.

Bülent Tuncay’ın yazısı