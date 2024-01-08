Bülent Tuncay: Farklı bir Galatasaray

Çok farklı bir Galatasaray vardı sahada. Sanchez’den Oliveira’ya, Icardi’ye uzanan sakatlıklar zincirine kart cezalısı futbolcular ve Afrika Kupası’na gidenler eklenmişti. Sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte Barış Alper, santrforda Halil vardı dersem Galatasaray’ın nasıl bir yokluğun içine düştüğünü sanırım özetlemiş olabilirim. Hele Kaan Ayhan ve Barış Alper… Sahada o kadar farklı yerlerde oynadılar, farklı mevkilerde görevlendirilir ki yakında evlere temizliğe de gönderecekler diye korkuyorum!

Galatasaray yıldızlarından yoksun bir 11 ile sahaya çıkarken kulübenin durumu daha da ilginçti. Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül ve Akman biraderler, maç tıkanırsa çilingir anahtarları olarak Okan Buruk’un yanında oturuyordu.

Bülent Tuncay’ın yazısı