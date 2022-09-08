Bülent Timurlenk: PSG formasıyla ilk golünü Galatasaray’a atan İcardi

2019 yılının ocak ayında yıllık 4.5 milyon Euro kazanan İcardi’ye İnter yeni kontrat için 6 milyon Euro teklif etti. Wanda Nara 10 milyon istedi. Milano’da ipler gerilmişti, 100 milyon Euro serbest kalma bedeli olan İcardi’nin Real Madrid’e gideceği konuşuldu ama İspanyol devinin, önce Ronaldo, sonra Mbappe hayalleri de o dönemde başlamıştı. Antonio Conte göreve geldiği takımlarda işe başlarken kelle almasıyla meşhurdur. İki sezonda 25 mağlubiyet almış Juventus’a gelip namağlup şampiyon olduğu sezon başında bir Brezilyalı orta sahayı, ABD’deki kampa götürmeyip kapıyı göstermişti. O sambacı kiralık Galatasaray’a gelen Felipe Melo idi. Conte, İnter kaptanı İcardi’nin üstünü Lukaku transferiyle çizdi. Menajeri Wanda Nara köşeye sıkışmıştı ki iki Rosario doğumlu forvetin PSG forması giyeceği günlerin kapısı açıldı. Önce İcardi girdi o kapıdan. 2020 yazında ise Messi artık PSG’deydi.

Devler Ligi’nde PSG formasıyla ilk golünü G.Saray’a atan İcardi, Messi-Mbappe-Neymar üçlüsünün ardında geçen sezon yedek golcüydü artık. 3 sezonda da 30 maçın üzerine çıkamadı. 219 maçta 124 gol attığı İnter’den sonra PSG kariyerine G.Saray’a gelirken 92 maçta 38 golle ara verdi. Kanarya Adaları’nda başlayan Barselona-Cenova-Milano-Buenos Aires-Miami-Paris arasında süren bir hayat illa ki renklidir. İcardi’nin hayatı biz normal insanlar için çok ama çok renkli… Ceza sahası için ölümcül bir bitirici, büyük golcü ve iki çocuk babası 29 yaşında bir adam ve tartışmas ı hiç bitmeyecek gibi duran özel hayatı, sahada kimi zaman tembel bulunan oyun karakterine sahip İcardi arasında bir tercih yapmak ise okuyanların ve izleyenlerin tercihi.

Bülent Timurlenk’in yazısı