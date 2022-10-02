Bülent Timurlenk: Galatasaray’ın aklı ve bedeni İstanbul’da bir İcardi’ye ihtiyacı var

Kağıt üzerinde “Adana deplasmanında bir puan iyi sonuçtur” klişesinin ardında sırıtanlar var elbette. Kerem ve Yunus’un 8+3’e sığınan verimsizlikleri, serbest vuruş ve kornerlerdeki Kerem ısrarı ve son vuruşlardaki hovardalık. 25 dakika 10 kişi oynayan rakibe bu kaliteli kadroyla 23 hücum geliştirip gol atamayan Galatasaray’ın aklı da bedeni de İstanbul’da olacak bir İcardi’ye ihtiyacı var!
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