Bülent Falakaoğlu: Mehmet Şimşek de faizi artırırken aynısını diyor

Derecelendirme kuruluşlarını bir kenara bırakıp biz vaziyete bakalım.

Durum hiç değişmiyor; Reis ‘eyy’ diye efelense de faiz artsa da inse de uygulanan politikalar değişse de…

Mutlaka foncuların ayağına gidiliyor.

‘Liralaşma’ tezlerinin havada uçuştuğu dönemde de… Göreve gelir gelmez, “Sıcak para istemiyoruz” diyen bir önceki Bakan Nebati de koşa koşa gitmişti Londra’da ayaklarına.

2018 yılında da Tayyip Erdoğan, Londra’da ‘faiz’ modelini anlatırken Mehmet Şimşek yanındaydı… ‘Vallahi yine de kazanacaksınız’ falan diyordu.

Sonra 2018 sonbaharında ise…

Dönemin Hazine Bakanı Berat Albayrak Londra’da 11 fon yöneticisiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde Erdoğan’ın aksine pozitif faiz sözü vermişti.

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El açma değişmediği gibi pazarlama biçimi de pek değişmiyor.

Bakan Nebati negatif faiz uygulandığı dönemde mealen diyordu ki…

Çinleşme (ucuz emek) üzerinden ihracat artacak. Ekonomik büyüme sağlanacak. Yabancı yatırımcı isterse bu üretim atılımından pay alabilir. Sizi pay almaya davet ediyorum!

Mehmet Şimşek de faizi artırırken aynısını diyor: İhracatla büyüyeceğiz.

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı