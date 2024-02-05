Bülent Falakaoğlu: Kime şahin acaba?

Merkez Bankası Başkanı’nın istifası… Ve yeni başkanın gelişi…

ABD’li yatırım bankası JPMorgan demiş ki… “Fatih Karahan’ın gelişi ‘daha şahin’ politikalar izleneceğinin habercisi”.

Kime şahin acaba?..

“Faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz” diyerek şahinliğin nerede olacağını belirtiyorlar. Ama faizin sonuçlarını (yani şahinliğin kimi pençeleyeceğini) söylemiyorlar.

Söylenenlere bakınca ‘dış güçler’ memnun gözüküyor. ‘Batı emperyalizmi ile mücadele’ ettiğini söyleyen iktidar çevresi ise sus pus!

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı