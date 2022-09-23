Bülent Falakaoğlu: Hükümet, bir-iki faiz indirimine daha gidecek

Hükümet faizi indirdi, önümüzdeki dönemde bir iki faiz indirimine daha gidecek; zira şu an yüzde 80 olan enflasyonun aralık ve ocak aylarında yüzde 70’lere düşeceğini düşünüyor.
Böylece yıllık enflasyon oranında yaşanacak düşüşe gerekçe yaratılmış olacak: Faizi indirdik, enflasyonu gerilettik.
Hemen belirtelim hayat pahalığı durmayacak; geçen yıl Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 13.5 artmıştı. Bu yıl yüzde 10 artsa görüntüde düşmüş olacak. Buna baz etkisi deniyor. Düşmüş gözükecek ama hayat pahalılığı tam gaz sürecek