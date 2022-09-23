Bülent Falakaoğlu: Hükümet, bir-iki faiz indirimine daha gidecek

Hükümet faizi indirdi, önümüzdeki dönemde bir iki faiz indirimine daha gidecek; zira şu an yüzde 80 olan enflasyonun aralık ve ocak aylarında yüzde 70’lere düşeceğini düşünüyor.

Böylece yıllık enflasyon oranında yaşanacak düşüşe gerekçe yaratılmış olacak: Faizi indirdik, enflasyonu gerilettik.

Hemen belirtelim hayat pahalığı durmayacak; geçen yıl Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 13.5 artmıştı. Bu yıl yüzde 10 artsa görüntüde düşmüş olacak. Buna baz etkisi deniyor. Düşmüş gözükecek ama hayat pahalılığı tam gaz sürecek

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı