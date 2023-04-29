Bülent Aydemir: Tehdit çok daha büyük

Legal görünümlü illegal yapılar, 15 Temmuz sonrasında yürürlüğe girmiş ve milli güvenliğimizin anayasası olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne, “paralel devlet yapılanmaları” tanımıyla tehdit olarak işlenmişti.

Bu konuyu, Adıyaman’da CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik provokatif girişim nedeniyle gündeme getirmiyorum. Bu olayda Adıyamanlıların çok büyük bölümü müteessir oldu. Yaşananlar, bir topluma ya da bir kesime asla mal edilemez.

Bu olayın ötesinde karşı karşıya olduğumuz tehdit çok daha büyük…

Siyaset belirli dönem bu yapılarla içli dışlı olsa da halkın da desteğiyle özellikle devlet mekanizmalarından bunların tasfiyesi gerekiyor. Bunun için insanların da ikna edilmesi gerekiyor.

Halkın meskun mahal çatışmaları döneminde olduğu gibi kapıyı açıp devletine, “Gir, içeriyi temizle” demesi lazım.

Emin olun bunu diyenler çoğalacaktır…

Türkiye’nin önümüzdeki iki yılında acil, kaçınılmaz mücadele sahası burasıdır…

Bülent Aydemir’in yazısı