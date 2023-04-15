Bülent Aydemir: Muhalefetin sandık kurullarındaki ağırlığı 5’e 2’ye düşecek

Sonuç olarak eksik kalan 400 bin sandık kurulu üyesinin en fazla 100 bini siyasi partilerden alınabilecek.

YSK bu durumda, “23’üne kadar 7 kişilik kurulları tamamlamak zorundayım” diyerek, inisiyatif kullanmak zorunda kalacaktır. YSK’nın 300 bin üyeyi kamu görevlisi statüsündeki isimlerden dolduracağı öngörülebilir…

Siyasi partilerin tümü sandık güvenliğine bu kadar önem verip hassasiyet gösterirken, fiili bir tehlike ve risk ile karşı karşıyayız. İttifaklar nedeniyle sandık kurullarının sağlıklı oluşamama durumu var.

Daha seçime girmeden muhalefetin sandık kurullarındaki ağırlığı 4’e 3’ten, 5’e 2’ye düşmüş olacak. 400 bin çakılı isim listesinin ilçe seçim kurullarına bildirmesi gerekiyor.

Geçmiş seçimlerde bu konuda itirazlar oldu. Mülki idare amirlerinin bazı seçimlerde ilçedeki memurların tamamının isim listesini vermediği, iktidara yakın sendikalardan isimlerin tercih edildiği saptanmıştı. Benzer bir tartışma bu seçimde de yaşanabilir.

Bülent Aydemir’in yazısı