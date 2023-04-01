Bülent Aydemir: Millet ittifakı simülasyonunun sonuçları

Mevcut oy oranlarına göre siyasi partilerin yaptığı simülasyonlara göre; Millet İttifakı seçime dağınık şekilde, her bir parti kendi listeleriyle girerse ulaşabilecekleri toplam milletvekili sayısı 240’a kadar düşüyor. Kendi içlerinde ikili ya da üçlü ittifak yapmaları durumunda 301 ile 310 arasında bir sayıya ulaşabiliyorlar. Tek liste olarak girdiklerinde ise 330-340 milletvekili sayısından söz ediliyor ki bu, mevcut denklemde çok kolay ulaşılabilir bir sayı değil. Çünkü HDP de seçime giriyor. HDP, parlamentodaki dengeyi değiştirecek kritik bir sayıya ulaşabilir.

Partilerden aldığım bilgilere göre; Millet İttifakı’nın altı partisinin tek listeyle seçime girmesi mümkün değil.

Millet İttifakı’nın simülasyonunda bu koşullarda AK Parti 200-220 arasında milletvekili çıkarıyor.

Cumhur İttifakı’nda da aynı durum geçerli. Seçim işbirliği ya da sandıkta ittifak yapmazlarsa ciddi oranda milletvekili kaybediyorlar. Çünkü AK Parti-MHP-YRP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda bütün partiler aynı tabandan oy olabiliyor.

Bu arada iki ittifak partilerinin birbirleriyle sandıkta işbirliği yapıp yapmamalarının sonuçları diğer ittifakı doğrudan etkiliyor. Cumhur İttifakı’nın sandıkta işbirliği yapmaması durumunda, Millet İttifakı, Meclis’te büyük çoğunluk elde ediyor.

Bülent Aydemir’in yazısı