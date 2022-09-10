Bülent Aydemir: Eğitimden kısamayız

Dikkat ettiyseniz; uzunca bir süredir KPSS sorularının çalınması; eğitimdeki eşitsizlikler, yabancı statüsünde Türkiye’deki iyi üniversitelere sınavsız yatay geçiş yapan Türk öğrenciler, denklikte suiistimal, fahiş servis-yemek ücretleri, fırsat eşitsizliklerini konuşuyoruz… Konuşmamız da gerekir ancak çözüm bulmak kaydıyla…

Bu sorunların önemli bir bölümü, içinden geçtiğimiz ekonomik darboğazdan ve kayırmacı/eşit olmayan uygulamalardan kaynaklı. Tabii ki eğitimdeki kalite düşüşünün başka gerekçeleri de var ancak özellikle covid pandemisi döneminde başlayan aksaklık ve sorunların çoğu ekonomikti. Bu, dar gelirli vatandaşlarımızı daha derinden etkiledi. Evinde internet olmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA’ya bağlanamayan çocuklarımız, tableti ya da bilgisayarı olmayan çocuklar, neredeyse iki yıl kaybettiler. Bunların olumsuz sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha fazla göreceğimizi söylemiştik; şimdiden hissetmeye başladık bile…

Bülent Aydemir’in yazısı