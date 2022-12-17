Bülent Aydemir: Doğalgaza indirim geliyor

Ülke seçim sath-ı mailine girdi. Yargı kararları, seçmeni etkileyecek adımlar, transferler, hatalar, yanlışlar, doğrular… Hepsi bu süreçte yaşayacağımız, göreceğimiz ve kaleme alacağımız gelişmeler olacak.

Seçim tarihi yaklaştıkça vizyon belgelerini ve beyannamelerini açıklayacak olan muhalefet kadar iktidar partisi de yeni müjdeler vermeye hazırlanıyor. İktidarın vereceği müjdelerin ya da atacağı adımların ana çatısını ise ekonomik tedbirler ve geniş kitleleri rahatlatacak adımlar ve destekler oluşturacak.

Şimdi benim gündeme getireceğim konu; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı seçmen üzerinde belki de en etkili müjdelerden biri olacak. Oranını henüz bilmiyoruz. Bu konuda bürokratlar sıkı bir çalışma yürütüyor…

Sıkı durun; Ocak ya da Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgazda indirim açıklayacak. Bu kadar zamdan sonra açıklanacak indirim oranı vatandaşı ne kadar etkiler veya ne kadar ikna eder bilemem ancak Aralık ayında doğalgaza zam yapmayan hükümet, fiyatlar böyle gider ve Rusya’dan talep ettiği indirim gelirse, hem sanayide, hem ticarethanelerde ve en önemlisi konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında indirime gidecek.

Bülent Aydemir’in yazısı