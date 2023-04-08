Bülent Aydemir: CHP’nin tek başına iktidar yolu

CHP, bugün attığı adımla belki 50 yıllık algıyı kırmaya çalışıyor. 50 yıldır sola oy vermeyen seçmenin tabusunu yıkmaya, kapı aralamaya yöneliyor…

Muhafazakar partilerin seçmeninin CHP’ye oy vermesi, CHP’nin önümüzdeki süreçte tek başına iktidarı yakalayabilmesi için referans oluşturacaktır. Bu gelenek oturtulabilirse önümüzdeki süreçte, sağ seçmen sandığa gidip CHP’ye oy verebilecektir.

Kritik bir mesele daha var; yüzde 25 aksında yürüyen CHP’nin bu ittifakla birlikte oyu ekstra 7-8 puan artarsa ciddi oranda Hazine yardımı alacak. Beş yılda 400-500 milyon lira ekstra Hazine yardımından söz ediyoruz. Bunun yanı sıra iktidar fırsatı yakalandığında bakanlıklar ve bürokrasi kadroları da parti tabanı açısından önemli imkânlar olarak değerlendirilebilir.

Bülent Aydemir’in yazısı