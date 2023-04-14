Bülent Aydemir: Bu kaygıların giderilmesi gerekir

Seçmen akacak bir mecra arıyor ancak bazı kaygıları nedeniyle bundan imtina ediyor. Kaygılı seçmeni ikna edecek yollar ve yöntemler geliştirilmeli, partiler kırmızı çizgilerini netleştirmeli…

Herkes seçimi kazanmaya odaklanmışken, seçim sonrasında bizi nasıl bir ülkenin, ekonomik ve jeopolitik hangi şartların beklediğini ise kimse konuşmuyor.

Seçmen, cebine ve mutfağına dokunan vaatleri önemsemekle birlikte devlet idaresinin hangi aksta yürüyeceğini, merkezi değerlerin neler olacağını da merak ediyor.

Meraktan öte kaygı duyduğu konular var; bu kaygıların giderilmesi gerekir.

Bülent Aydemir’in yazısı