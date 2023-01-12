Bülent Aydemir: AK Parti listelerinde popüler isimler görürseniz şaşırmayın

AK Parti tüzüğü gereği milletvekilleri için uygulanan üç dönem kuralı var. Üçüncü dönemine giren vekillerin devam edip etmeyeceklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Listeler yapılırken, toplumu heyecanlandıracak yeni adaylar veya parti içinde geri plana düşünmüş, toplumsal tabanı ve karşılığı olan isimlere ağırlık verilecek. AK Parti listelerinde popüler isimler görürseniz şaşırmayın.

AK Parti, Meclis’te oluşacak aritmetiği en az cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemsiyor dedik. Birçok ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmen desteğinin AK Parti’nin üzerinde olduğu görülüyor. Parti içinde yapılan yorumlar da bunu doğruluyor. Bu alanda özel bazı çalışmalar yapılması zorunlu…

Bülent Aydemir’in yazısı