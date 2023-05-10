Bulaşıkçılık için girdiği iş görüşmesinden ‘kahraman’ olarak çıktı

İş görüşmesinden çıkarken kontrolden çıkan bir bebek arabasını görüp yardıma koşan adam, hem çocuğu kurtardı hem işi aldı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Ron Nessman, uzun yıllar ekonomik açıdan sıkıntı içinde yaşadı hatta bir dönem evsiz kaldı. Son zamanlarda kızkardeşiyle yaşamaya başladı. Sıra iş bulmaya gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde zincir restoran San Bernardino şehrindeki zincir restona Applebee’s’e bulaşıkçı olarak başvurdu.
Rüzgar bebeği savurdu
Mülakattan sonra, otoban kenarındaki benzin istasyonundan rüzgarın etkisiyle arabaların hızla geçtiği otobana doğru savrulan bir bebek arabası gördü, oturduğu banktan fırladı bebeği kurtardı, arabanın arkasından koşarken düşen kadına teslim etti. Kadın, bebeğin teyzesiydi.
Olay güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
Düşünecek zamanım olmadı
Nessman yerel haber kanalı KOVR-TV’ye verdiği demeçte, yaptığının kahramanlık olarak değerlendirilmesiyle ilgili “Bunu düşünecek zamanım bile olmadı, sadece harekete geçiyorsunuz” dedi.
Nessman olaydan birkaç gün sonra Applebee’s’te işe başladı.