Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bulaşıkçılık için girdiği iş görüşmesinden ‘kahraman’ olarak çıktı

İş görüşmesinden çıkarken kontrolden çıkan bir bebek arabasını görüp yardıma koşan adam, hem çocuğu kurtardı hem işi aldı.

Görsel: Güvenlik kamerası görüntüsü/KOVR-TV

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Ron Nessman, uzun yıllar ekonomik açıdan sıkıntı içinde yaşadı hatta bir dönem evsiz kaldı. Son zamanlarda kızkardeşiyle yaşamaya başladı. Sıra iş bulmaya gelmişti.


Geçtiğimiz günlerde zincir restoran San Bernardino şehrindeki zincir restona Applebee’s’e bulaşıkçı olarak başvurdu.

Rüzgar bebeği savurdu

Mülakattan sonra, otoban kenarındaki benzin istasyonundan rüzgarın etkisiyle arabaların hızla geçtiği otobana doğru savrulan bir bebek arabası gördü, oturduğu banktan fırladı bebeği kurtardı, arabanın arkasından koşarken düşen kadına teslim etti. Kadın, bebeğin teyzesiydi.

Çok okunan
Apartman görevlisi fidye için kaçırdığı çocuğu öldürdü

Olay güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Ron Nessman’ın hikayesi bütün televizyonların konusuydu

Düşünecek zamanım olmadı

Nessman yerel haber kanalı KOVR-TV’ye verdiği demeçte, yaptığının kahramanlık olarak değerlendirilmesiyle ilgili “Bunu düşünecek zamanım bile olmadı, sadece harekete geçiyorsunuz” dedi.

Nessman olaydan birkaç gün sonra Applebee’s’te işe başladı.

Teyzesi bebeğin arkasından koşarken düşüyor (solda) Ron Nessman (sağda)

SON HABERLER

YÖK’ten depremzede öğrencilere ek kontenjan

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere illerindeki devlet üniversitelerinde ek yüzde 25 kontenjan sağlayacak. YÖK’ün sitesinde yapılan açıklamaya göre depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılacak. Bunun haricinde vakıf üniversitelerinde de her bir programda birer kontenjan ayrılacak. YÖK’ün açıklamasında şunlar […]