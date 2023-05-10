Bulaşıkçılık için girdiği iş görüşmesinden ‘kahraman’ olarak çıktı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere illerindeki devlet üniversitelerinde ek yüzde 25 kontenjan sağlayacak. YÖK’ün sitesinde yapılan açıklamaya göre depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılacak. Bunun haricinde vakıf üniversitelerinde de her bir programda birer kontenjan ayrılacak. YÖK’ün açıklamasında şunlar […]