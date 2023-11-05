Bugün kadroda: Arda Güler kendisi için yapılan videoyu paylaştı

Real Madrid’in Rayo Vallecano’yu konuk edeceği maç öncesi kadroda yer alan Arda Güler, sosyal medya hesabından futbolculuk kariyerini anlatan video paylaştı.
Real Madrid ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda forma giyen 18 yaşındaki Arda Güler, İspanya La Liga’nın 12’nci haftasında oynanacak Real Madrid – Rayo Vallecano maçı öncesi Twitter (X) hesabından bir video yayınladı.
İç içe geçmiş çizimlerin yer aldığı animasyon videoda, Güler’in İspanyol kulübüne yolculuğu ve uzun süreli sakatlık döneminden sonra kadroda yer bulması anlatıldı.
Real Madrid’e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampının ardından 26 Eylül’de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Güler bugün ilk maçına çıkacak.
Güler’in maçın sonlarına doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı’nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.
Maç, TSİ 23:00’te başlayacak.