Bugün itibariyle dünyada, tahtta en uzun süre oturan ikinci isim değişti

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth (96), dünyanın en uzun görevde kalan monarkları listesinde ikinci sıraya yükseldi.

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Bugün itibariyle 70 yıl 127 gündür tahtta oturan kraliçe, 2016’da ölen ve şimdiye kadar ikinci sırada olan Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej’in tahtta kaldığı süreyi geride bıraktı.

Birinci sırada 72 yıl 110 günle, Fransa’da dört yaşındayken tahta çıkan 14’üncü Louis var. Kraliçe, Mayıs 2024’te hala tahtta olursa birinci sıraya yükselecek.

Kraliçe 2’nci Elizabeth Eylül 2015’te, Kraliçe Victoria’yı geride bırakarak en uzun süre tahtta oturan İngiliz monarkı olmuştu. Aynı gün, dünyada en uzun tahtta kalan kraliçe unvanını da elde etmişti.

Geçen yıl 73 yıllık eşi Prens Philip’i kaybeden, yürümekte zorlanan ve ilk kez baston kullanmaya başlayan kraliçe, eskiye oranla daha az etkinliğe katılıyor. Onun yerini veliaht Prens Charles ve eşi, Cornwall Düşesi Camilla başta olmak üzere diğer kraliyet ailesi üyeleri doldurmaya çalışıyor.

Babası 6’ncı George ölünce, 6 Şubat 1952’de tahta çıktığında 25 yaşında olan kraliçe için 1953’te 2 Haziran’da taç giyme töreni düzenlendi. Bu nedenle 6 Şubat’ta tahttaki 70’nci yılını dolduran kraliçe için 2-5 Haziran’da ‘platin jübile’ kutlamaları yapıldı. Kutlamalar kapsamındaki etkinliklerin de çoğuna katılamayan kraliçe, ilk gün aile üyeleriyle Buckingham Sarayı’nın önünde toplanan kalabalığı selamladı.