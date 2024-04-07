Buğra Adil Buyrukcu: Bayram tatilini keyifli geçirebilmek için sofralarda dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var

Bayram süresinde hem kahvaltılarda hem de diğer öğünlerde ağır yemekler, börekler, kızartmalar, şarküteri ürünleri ve tabi ki tatlılar geniş yer tutar. Ancak bu yiyeceklerin tüketilmesi bir ay boyunca kendini uzun süre açlığa alıştırmış olan sindirim sisteminin yorulmasına neden olur. Ayrıca bir aylık oruç döneminden sonra kilo alınmasındaki en önemli etkenlerden biri de yavaşlayan metabolizmadır. Bu nedenle bayram da dahil olmak üzere az ve sık yiyerek öncelikle metabolizmanızı yeniden hızlandırmanız gerekir. Oruç günlerinden sonra eski beslenme alışkanlıklarınıza geri dönmeniz ilk günlerde elbette biraz zor olabilir. Ancak bu dokuz günlük tatili öğünlerinizi atlamadan ve dengeli beslenerek geçirmeniz oldukça önemli. Aksi taktirde hem mide sağlığınız olumsuz etkilenir hem de kolay bir şekilde kilo alabilirsiniz.

Bayram boyunca güne hafif bir kahvaltı ile başlamaya özen gösterin. Çünkü kahvaltıda bir anda sevdiğiniz besinleri fazlaca tüketirseniz midemiz de isyan etmeye başlar ve bayram tatilinizi size zehir eder. Bu nedenle güne kaymak, börek, poğaçalar, kızartmalar gibi ağır besinlerle değil, hafif olan yumurta, yeşillikler, domates, salatalık, peynir ve meyveler gibi gıdaları tüketmekle başlamalısınız. Özellikle sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş ürünlerden uzak durun. Onun yerine midemizi yormayan ve aynı zamanda sağlıklı olan menemen tercih edebilirsiniz. Kahvaltınızda nane ve maydanoz gibi yeşil yapraklılara yer vermeye özen gösterin. Ayrıca bu süreçte cevizi de kahvaltınıza dahil etmeniz oldukça faydalı olacaktır.

Buğra Adil Buyrukçu’nun yazısı