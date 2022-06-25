Buğday hasadına halaylı başlangıç

Siirt’te buğday hasadı halaylarla başladı.

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İlin önemli hububat üretim merkezlerinden Garzan Ovası’nda düzenlenen Buğday Hasat Günü etkinliğine Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyündeki çiftçiler katıldı. Başakların olgunlaşma durumuna göre tarlalara giren biçerdöverlerle ilk hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, buğday ve mercimekte son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını, 305 bin dekarlık alanda 15 Temmuz’a kadar sürecek hasattan 125 bin tonu aşkın rekolte beklediklerini söyledi.

Geçen yıl çok zorlu, kurak bir sezon geçirildiğini anımsatan Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat son 20 yılın en yüksek rekoltesini beklediklerine işaret etti.

Çiftçi Gazanfer Toprak da “Bu yıl rekoltemiz çok iyi. İnşallah her sene böyle güzel verim alırız” dedi.