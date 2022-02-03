Buenos Aires’te uyarı: Son 24 saat içinde aldığınız kokaini çöpe atın

Arjantin’de yabancı madde karıştırılmış kokain, en az 16 kişinin ölümüne neden oldu, 50 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ölümlerin görüldüğü başkent Buenos Aires’te yetkililer yasadışı uyuşturucunun ya bir tür zehirle bağlandığını ya da başka bir maddeyle çoğaltıldığını düşünüyor.

Bölgenin güvenlik bakanlığı son 24 saat içinde kokain alan kullanıcılara bunu çöpe atma çağrısında bulundu.

Ölüme neden olan kokainlerin aynı bölgeden alındığı tahmin edilirken, dokuz kişi gözaltına alındı.

Polisin baskınlarda el koyduğu kokainle kıyaslama yapmak için ölenlerin otopsi raporu sonuçlarının çıkmasını bekliyor.

Uyuşturucu satıcıları kokaini bir başka maddeyle karıştırarak satıyor. Bazıları nişasta gibi zararsız maddeler kullanıyor. Bu olayda polis uyuşturucu ticareti yapanlar arasında süren savaşın bir parçası olarak kokainin zararlı bir maddeyle karıştırıldığını belirtti.

Güçlü bir yatıştırıcı içerdiği düşünülen kokaini kullananların ani kalp krizi sonucu öldüğü değerlendiriliyor.