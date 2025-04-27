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Yaramazlara biraz batar!

BUDO'nun sekiz seferi iptal

İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki (28 Nisan) sekiz seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: AA

BUDO’nun sitesindeki duyuruya göre iptal seferler şunlar:


  • 07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
  • 09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
  • 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
  • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
  • 12:55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

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