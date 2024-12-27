BUDO'nun bazı seferleri iptal

Bursa ile İstanbul arasındaki Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal.
BUDO’nun sitesindeki duyuruya göre yarın yapılmayacak seferler şöyle:
- 08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
- 12:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)