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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu.


Buna göre Batı Karadeniz’in batısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın, cuma öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi’ndeyse rüzgarın yarın öğleden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuzey Ege’de yarın akşamdan itibaren, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Bu geceden itibaren rüzgarın zaman zaman 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz’de de yarın sabahtan itibaren özellikle Hatay kıyılarında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

MGM’nin rüzgar hızı sınıflandırması şöyle:

  • Kuvvetli Rüzgar: 10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
  • Fırtına: 17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
  • Kuvvetli Fırtına: 20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
  • Tam Fırtına: 24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat
İstanbul dahil beş ile sarı kodla uyarı

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