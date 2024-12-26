Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu.

Buna göre Batı Karadeniz’in batısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın, cuma öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi’ndeyse rüzgarın yarın öğleden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuzey Ege’de yarın akşamdan itibaren, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Bu geceden itibaren rüzgarın zaman zaman 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz’de de yarın sabahtan itibaren özellikle Hatay kıyılarında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

MGM’nin rüzgar hızı sınıflandırması şöyle: