Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu.
Buna göre Batı Karadeniz’in batısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın, cuma öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Marmara Denizi’ndeyse rüzgarın yarın öğleden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kuzey Ege’de yarın akşamdan itibaren, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Bu geceden itibaren rüzgarın zaman zaman 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz’de de yarın sabahtan itibaren özellikle Hatay kıyılarında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
MGM’nin rüzgar hızı sınıflandırması şöyle:
- Kuvvetli Rüzgar: 10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
- Fırtına: 17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
- Kuvvetli Fırtına: 20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
- Tam Fırtına: 24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat