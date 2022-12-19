BUDO’nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Hekimlerin serbest çalışma, hastaların hekim seçme özgürlüğünü engelleyen ‘Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelikleri’nde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesine günler kaldı. Hekim örgütleri, dernekler ve hekimler üç aydır aynı sorunun yanıtını arıyor: “Bu değişiklik hangi ihtiyaçtan ve ne için yapıldı? Peş peşe yeni hastaneler açan zincirler için mi?”