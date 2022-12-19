BUDO’nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7:00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 8:00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 9:30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9:30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10:00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13:30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14:00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14:00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15:25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.