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Yaramazlara biraz batar!

BUDO'nun bazı seferleri iptal

Bursa ile İstanbul arasındaki Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün (13 Ocak) bazı seferleri iptal.

Fotoğraf: AA

BUDO’nun sitesine göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılmayacak seferler şöyle:


  • 07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
  • 09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
  • 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
  • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
  • 12:55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
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