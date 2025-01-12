BUDO'nun bazı seferleri iptal

Bursa ile İstanbul arasındaki Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün (13 Ocak) bazı seferleri iptal.
BUDO’nun sitesine göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılmayacak seferler şöyle:
- 07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- 09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
- 12:55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)