Bu yıl sinemalarda seyirciyle buluşacak filmler

Dünya yapımlarının Türkiye’deki dağıtımını üstlenen TME Films, 2024’te seyirciyle buluşacak filmler ve vizyon tarihlerini paylaştı.

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Robert De Niro, Russel Crowe, Will Smith, Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Dakota Johnson ve Zendaya gibi yıldız oyuncuların yer aldığı filmler şu şekilde:

Madame Web

‘Grinin Elli Tonu’ serisinin yıldızı Dakota Johnson’ın başrolde olduğu Marvel Evreni’nin en esrarengiz kahramanlarından Cassandra Webb’in köken hikayesi yılın merak edilenlerinden.

Süper kahraman filmlerinden hoşlananları şimdiden heyecanlandıran film, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

Frank Herbert’ın ünlü romanından uyarlanan ve gösterime girdiği dönemde gişe rekorları kıran ‘Dune’ serisinin ikinci filmi 1 Mart’ta sinemalarda olacak.

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya’nın paylaştığı filmin kadrosunda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem gibi oyuncular yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux ve Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.

Hayalet Avcıları: Ürperti

Yeni ve eski Hayalet Avcıları’nı buluşturan film 29 Mart’ta seyirciyle buluşacak. Hayalet Avcıları hayranları tarafından heyecanla beklenen filmde evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştiren yeni ve eski Hayalet Avcıları’nın doğaüstü varlıklarla dolu mücadelesine tanık olacağız.

Mickey 17

‘Alacakaranlık’ serisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı bilimkurgu filmi, 2024’ün dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor.

29 Mart’ta gösterime girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ‘Parazit’ filmiyle sayısız başarıya imza atan Bong Joon Ho oturuyor. Niflheim’ın buz dünyasını kolonileştirmek için insanlarla birlikte bir keşif gezisine gönderilen Mickey adlı tek kullanımlık bir işçi dronunu konu alan filmin kadrosunda Robert Pattinson’ın yanı sıra Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo ve Holliday Grainger gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

2021 yılında izleyiciyle buluşan Godzilla vs. Kong’un devam filminde bu kez iki ikonik canavarın ortak bir düşmana karşı mücadelesini izleyeceğiz. 12 Nisan’da sinemalarda olacak filmin başrollerini Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Dan Stevens paylaşıyor.

Challengers

‘Call Me Your Name’, ‘Suspiria’ ve ‘Bones and All’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı film, 26 Nisan’da gösterime girecek.

Bir tenisçiden antrenöre dönüşen Tashi, kendini kocası Art’ın kariyerine adamaya karar verir ve onu vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştürür. Tashi, onu yakın zamanda kaybettiği bir galibiyet serisinden kurtarmak için, eski erkek arkadaşı olan Patrick ile yüz yüze geldiği bir ‘Challenger’ turnuvasına sokar.

Horrorscope

Korku sineması hayranlarını heyecanlandıran film, 10 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Bir grup üniversite arkadaşının, burç fallarına baktırdıktan sonra fallarıyla bağlantılı şekillerde ölmeye başlamasını konu alan filmde, Jacob Batalon, Olwen Fouéré, Humberly González, Harriet Slater gibi genç oyuncular yer alıyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Son yılların en iyi bilim kurgu- aksiyon filmlerinden, altı Oscar ödüllü, küresel hit Mad ‘Max: Fury Road’un öncesini anlatan film 24 Mayıs’ta sinemalarda olacak.

George Miller’ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği filmde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron’un Mad Max: Fury Road filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor. Chris Hemsworth ve Tom Burke ise ona eşlik ediyor.

Garfield

24 Mayıs’ta gösterime girecek bir diğer film ise dünya çapında ünlü, pazartesileri sevmeyen ama lazanyayı seven, tembel, şişman ve alaycı ev kedisi Garfield… Chris Pratt tarafından seslendirilen Garfield’i bu kez vahşi bir dış mekân macerası bekliyor.

The Watchers

Kadrosunda Dakota Fanning, Georgine Campbell, Olwen Fouéré ve Siobhan Hewlett gibi oyuncuların yer aldığı gerilim filmi 7 Haziran’da vizyonda olacak. 28 yaşında genç bir sanatçı olan Mina’nın Batı İrlanda kırsalında bir ormanda mahsur kalışını anlatan film, gizemli yaratıklar dolu hikayesiyle merak uyandırıyor.

Bad Boys 4

İlk filmi 1995’te gösterime giren ve dünya çapında gişe rekorları kıran ‘Bad Boys’ serisinin son filmi 14 Haziran’da seyirciyle buluşacak. Başrollerinde Martin Lawrence, Will Smith ve Vanessa Hudgens’in yer aldığı filmde Miamili narkotik polisleri Mike Lowrey ve Marcus Bennet, yine bulaşmamaları gereken olaylara bulaşıp tehlikenin ve komedinin tozunu atacaklar.

Twisters

Bir grup fırtına gözlemcisinin deneysel bir hava uyarı sistemini test etmek için hayatlarını riske atışını konu alan 1996 yapımı ‘Twister’ın filminin devam filmi, felaket filmi severleri mutlu edeceğe benziyor. Film 19 Temmuz’da vizyonda olacak.

Harold and The Purple Crayon

Eğlenceli, büyüleyici ve sürprizlerle dolu hikayesiyle animasyon severlerin keyifle izleyeceği film 2 Ağustos’ta sinemalarda olacak.

Crockett Johnson’ın 1955 yılında ‘Harold’ adında genç bir çocuğun mor boya kaleminin yardımıyla büyülü bir maceraya atılmasını anlattığı aynı isimli çocuk kitabından uyarlanan filmin başrollerde, Zachary Levi, Lil Rel Howery ve Zooey Deschanel yer alıyor.

Avcı Kraven

Dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan, Örümcek Adam’ın ezeli düşmanı Sergei Kravinoff’un hikayesini konu alan film, 30 Ağustos’ta vizyonda olacak. Aaron Taylor-Johnson, Russel Crowe, Christopher Abbott, Ariana DeBose ve Alessandro Nivola gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film, özellikle çizgi roman hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Venom 3

2024 yılı süper kahramanların yılı olacağa benziyor… Britanyalı oyuncu Tom Hardy’nin başrolde olduğu Venom serisinin devam filmi hayranlarını sabırsızlandırıyor. 8 Kasım’da seyirciyle buluşacak olan filmin yönetmenliğini Kelly Marcel üstlenirken, filmde Tom Hardy’nin yanı sıra Juno Temple ve Chiwetel Ejiofor rol alıyor.

Alto Knights

Robert De Niro, Cosmo Jarvis, Debra Messing, Kathrine Narducci, Matt Servitto, Bob Glouberman ve Carrie Laza gibi yıldız oyuncuların yer aldığı film, 15 Kasım’da vizyonda olacak.

20’nci yüzyılın ortalarında iki ayrı suç örgütünün başında olan Vito Genovese ve Frank Costello’nun hayat hikayelerine dayanan filmde, Vito Genovese’in mafyadan emekli olan Costello’ya suikast girişiminde bulunması konu alınıyor.

Wolves

2024’te vizyona girecek diğer filmler arasında Joaquin Phoenix’e Oscar ödülü kazandıran Joker’in devam filmi ‘Joker: Folie à Deux’, Tim Burton’ın kült filmi Beetlejuice’un yıllar sonra gelen ikinci filmi ‘Beetlejuice 2’, Brad Pitt ve George Clooney’yi başrollerde izleyeceğimiz ‘Wolves’, Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni anime uyarlaması ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’, korku filmlerinin usta yönetmeni M. Night Shyalaman’ın yeni uzun metrajı ‘Trap ve Karate Kid’ efsanesinin aynı isimli yeni uyarlaması da yer alıyor.