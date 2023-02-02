İlki bu gece: 2023’te gözleri kamaştıracak 10 gökyüzü olayı

2023’te gökyüzü şov yapacak. Nadir görülen bir kuyruklu yıldızı, süper mavi ayı ve birden fazla meteor yağmurunu bu yılın gök olaylarından bazıları. Üstelik ilki bu gece gözlemlenebilecek.
Geçen yıl amatör astronomlar iki tam ay tutulması, muhteşem bir güneş tutulması ve Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin çok az yaşanan bir hizalanmasını gördüler.
Bu yıl da gökyüzü şahanelerini göstermeye devam edecek.
Smithsonian dergisi yılın en büyük on göksel olayını derledi.
2 Şubat: Comet C/2022 E3 Dünya’ya yaklaşıyor
C/2022 E3 kuyruklu yıldızı gezegenimizin yaklaşık 42 milyon kilometre yakınına gelecek. Bu, Homo Sapiens Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya göç etmeye başladığından (yaklaşık 185 bin yıl önce) beri Dünya’ya en yakın mesafe.
Kuyruklu yıldızların parlaklığı tahmin edilemez olsa da, bu gece karanlık gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek. Ancak işi garantiye almak isteyenler dürbün veya teleskop kullanabilir.
Kuyruklu yıldızın kendine özgü bir yeşil rengi ve soluk uzun bir kuyruğu vardır.
1 Mart: Venüs-Jüpiter kavuşumu
Astronomide, bir gezegen bir uyduya, başka bir gezegene veya bir yıldıza yakın göründüğünde bir kavuşum meydana gelir. Bu astronomik açıdan çok önemli olmasa da görsel açıdan güzeldir.
Yılın ilk birkaç ayında en parlak iki gezegen olan Venüs ve Jüpiter) güneybatı gökyüzünde birleşmeye başlayacak ve 1 Mart’ta birbirlerine en yakın noktaya ulaşacak. Dünya’dan baktığımızda birbirlerine yakın gibi görünseler de aslında birbirlerinden milyonlarca kilometre uzakta olacaklar. Görebilmek için gezegeni alacakaranlıkta güneybatı yönüne bakmak gerekiyor.
Yıl boyunca yaşanacak
Diğer gök olayları tarihleriyle birlikte şöyle:
15 Nisan – 29 Nisan: Lyrid meteor yağmuru
15 Nisan – 27 Mayıs: Eta Aquarid meteorları
14 Temmuz – 1 Eylül: Perseid göktaşı yağmuru
31 Ağustos: Süper Mavi Ay
26 Eylül – 22 Kasım: Orionidler
14 Ekim: Halkalı Güneş tutulması
28 Ekim: Parçalı Ay tutulması
19 Kasım – 24 Aralık: Geminid göktaşı yağmuru