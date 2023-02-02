İlki bu gece: 2023’te gözleri kamaştıracak 10 gökyüzü olayı

2023’te gökyüzü şov yapacak. Nadir görülen bir kuyruklu yıldızı, süper mavi ayı ve birden fazla meteor yağmurunu bu yılın gök olaylarından bazıları. Üstelik ilki bu gece gözlemlenebilecek.

Geçen yıl amatör astronomlar iki tam ay tutulması, muhteşem bir güneş tutulması ve Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin çok az yaşanan bir hizalanmasını gördüler.

Bu yıl da gökyüzü şahanelerini göstermeye devam edecek.

Smithsonian dergisi yılın en büyük on göksel olayını derledi.

2 Şubat: Comet C/2022 E3 Dünya’ya yaklaşıyor

Görsel: Nasa

C/2022 E3 kuyruklu yıldızı gezegenimizin yaklaşık 42 milyon kilometre yakınına gelecek. Bu, Homo Sapiens Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya göç etmeye başladığından (yaklaşık 185 bin yıl önce) beri Dünya’ya en yakın mesafe.

Kuyruklu yıldızların parlaklığı tahmin edilemez olsa da, bu gece karanlık gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek. Ancak işi garantiye almak isteyenler dürbün veya teleskop kullanabilir.

Kuyruklu yıldızın kendine özgü bir yeşil rengi ve soluk uzun bir kuyruğu vardır.

1 Mart: Venüs-Jüpiter kavuşumu

Görsel: Nasa

Astronomide, bir gezegen bir uyduya, başka bir gezegene veya bir yıldıza yakın göründüğünde bir kavuşum meydana gelir. Bu astronomik açıdan çok önemli olmasa da görsel açıdan güzeldir.

Yılın ilk birkaç ayında en parlak iki gezegen olan Venüs ve Jüpiter) güneybatı gökyüzünde birleşmeye başlayacak ve 1 Mart’ta birbirlerine en yakın noktaya ulaşacak. Dünya’dan baktığımızda birbirlerine yakın gibi görünseler de aslında birbirlerinden milyonlarca kilometre uzakta olacaklar. Görebilmek için gezegeni alacakaranlıkta güneybatı yönüne bakmak gerekiyor.

Yıl boyunca yaşanacak

Halkalı Güneş tutulması 14 Ekim’de gözlemlenecek Fotoğraf: Nasa



Diğer gök olayları tarihleriyle birlikte şöyle:

15 Nisan – 29 Nisan: Lyrid meteor yağmuru

15 Nisan – 27 Mayıs: Eta Aquarid meteorları

14 Temmuz – 1 Eylül: Perseid göktaşı yağmuru

31 Ağustos: Süper Mavi Ay

26 Eylül – 22 Kasım: Orionidler

14 Ekim: Halkalı Güneş tutulması

28 Ekim: Parçalı Ay tutulması

19 Kasım – 24 Aralık: Geminid göktaşı yağmuru