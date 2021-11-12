Bu uçak ‘havada seks yapmak isteyenler’ için sefer yapıyor

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir şirket, iki motorlu Cessna uçağını kent semalarında seks yapmak isteyenler için havalandırıyor.

Fotoğraf: Twitter

Pilot Anthony Blake ve ortağının kurduğu ‘Love Cloud’ adlı şirketin 45 dakikalık seferinin ücreti 995 dolar (9 bin 882 lira). Blake yolcularını, 1600 metre yüksekte gezdiriyor. 45 dakikanın yeterli olmadığını söyleyenler yolculuğa devam ediyor. Ekstra 1,5 saat için 1495 dolar (14 bin 850 lira) daha ödüyorlar.

Azami altı yolcunun binebildiği uçakta, kırmızı saten nevresim serili iki kişilik bir yatak var. Kemerler kalkıştan iki dakika sonra açılabiliyor. Pilot Blake, ‘ses duymasına engel olacak’ kulaklık takıyor kokpit ve arka bölme arasında da perde var.

Yeni evlilerden evliliklerine heyecan getirmek isteyen ‘yaşını almış’ çiftlere geniş bir yelpazede yolcuları olduğunu anlatan Blake, bazılarından geriye seks oyuncakları ve iç çamaşırlarının kaldığını söylüyor.

Bazen eşlerden birinin yer ayırtarak sürpriz yaptığı ancak diğerinin o gün kendisini iyi hissetmediği için kalkıştan birkaç dakika sonra inmek istedikleri durumlarla karşılaştığını anlatan Blake, “Eşinin kendisini aldattığını öğrenip boşandıktan sonra ‘kıskandırmak amacıyla’ yeni sevgililerle katılarak fotoğraf çektirip eski eşlerine yollayanlar da oldu” dedi.

Love Cloud, ‘bu hizmeti’nden önce romantik akşam yemekleri ve nikah için uçağını havalandırıyordu.