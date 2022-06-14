Bu tarlalara dışarıdan stres getirmek yasak!

Tekirdağ’da çiçek açan lavanta tarlaları ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Fotoğraflar: AA

Kentte üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların ekim alanı 1100 dekara ulaştı.

Her bir tarla bitkinin çiçek açtığı üç hafta boyunca birer fotoğraf stüdyosunu andırıyor. Görsel şölen sunan tarlaları ziyaret edenler kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor. Kimi arkadaşıyla, kimi annesi, kimi çocuğuyla, kimi eşiyle o anları ölümsüzleştiriyor.

Hatıra fotoğraflarının çekildiği huzurlu ortamı belki de en iyi, ”Dışarıdan stres getirmek yasaktır” yazılı tabela anlatıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kanolanın ardından lavanta zamanının geldiğini belirterek, ”Herkes bu güzel doğal stüdyo gibi tarlalarda birbirinden güzel fotoğraflar çekerek kendisine güzel bir anı arşivi oluşturuyor” dedi.

Gelenlerin insanların lavanta tarlalarında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı da bulduğunu belirten Hacıoğlu şöyle devam etti:

“İlimizde merkez Süleymanpaşa ilçesinin yanı sıra neredeyse çoğu ilçemizde lavanta tarlası var. İstanbul’un yanı başındaki Tekirdağ’ın lavanta tarlaları ziyaret için en uygun konumda bulunuyor. Bugüne kadar özellikle İstanbul’da yaşayanlar uzun yollar katederek lavanta için Isparta ve Burdur’a gidiyordu. Bu sene lavanta tarlaları ciddi anlamda ziyaretçi ağırlayacak diye bekliyoruz.”

Lavanta tarlası sahibi Hakan Turgut da şunları söyledi: “Lavanta tarlamız mor rengine bürünmeye başladı. Dekorasyonlarımızı tamamladık. Ziyaretçilerimizi mor renkli tarlalara, bu güzellikler arasında fotoğraf çekmeye ve çektirmeye davet ediyoruz. Buraya gelen herkes mutlu ayrılıyor.”