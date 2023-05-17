Bu su tabancaları ‘çocuk oyuncağı’ değil

İki oyuncak firması, yetişkinler için tasarlanmış sofistike su tabancalarını piyasaya çıkardı.

Fotoğraf: Spyra/Instagram

Bu yeni tabancalar, güneşin altında biraz kalınca eriyip incelen plastik su tabancalarına benzemiyor. LED ekranları, USB bağlantıları var. Lityum pille çalışıyor, farklı oyun modu sunuyorlar.

Bu yeni su tabancalarından biri, yeni kurulan bir Alman oyuncak şirketinin çıkardığı ‘Spyra‘; diğeri Çin teknoloji devi Xiaomi’nin ‘Mijia Pulse’ adlı ürünü.

Mijia Pulse, 7 ila 9 metre mesafeden su püskürtme yapabiliyor. Hızlı fırlatma sistemi sayesinde geleneksel su tabancalarına göre çok daha yüksek bir isabet oranı sağlıyor. Üç farklı su püskürtme modu var. Fiyatı yaklaşık 100 dolar civarında, ancak henüz Türkiye’de satılmıyor.

Genç Alman girişimci Sebastian Walter’ın ürettiği Spyra’lar ise özelliklerine göre ortalama 150 avro fiyatla satılıyor.