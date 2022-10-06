Bu pirinç taşlı arazide yetişiyor: Karacadağ’da hasat vakti

Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, merkez Bağlar ilçesinin Karacadağ eteklerinde yer alan kırsal Alatosun Mahallesi’nde yetiştirilen pirincin hasadı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Vali Ali İhsan Su, Karacadağ pirincinin kentin coğrafi tescil alan 48 ürünü arasında bulunduğunu belirterek, “Karacadağ pirincimiz çok özel bir ürünümüz. Pirincimizin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kalitesi, tadı ve aromasıyla bölgemizde ve Türkiye’de vatandaşlarımızın severek ve beğenerek yediği bir pirinç türü” dedi.

Belediye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu yıl Çermik, Çınar, Bağlar ve Hazro ilçelerinde Karacadağ Pirincinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi projesi kapsamında çiftçilere çeltik dağıttı.

