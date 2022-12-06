Bu okulda kediler de öğrenci: Ders saatlerinde sınıfta, teneffüste bahçede

İzmir’in Beydağ ilçesindeki kırsal mahallede 19 öğrencinin eğitim gördüğü birleştirilmiş sınıflı okulda öğrencilerle birlikte yaklaşık 30 kedi de derslere giriyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre sırtını Aydın dağlarına veren kırsal Adagüre Mahallesi’ndeki tek katlı Adagüre İlkokulu’na gelen öğrencileri sevimli ‘Alaca’, ‘Loya’, ‘Gece’, ‘Güneş’, ‘Üzüm’, ‘Toşiba’ ve ‘Panter’ gibi isimler verilen kediler karşılıyor.

Salgın sürecinin ardından öğrencilerin okula ilgisini artırmak için başlattığı ‘Patili Okul’ projesi kapsamında okuldaki boş durumdaki depoyu kediler için düzenleyen ve konforlu bir yuvaya dönüştüren öğretmen Evrim Mutluay, geçen yıl sahipsiz 12 yavru kedinin bakımını üstlendi.

Kedilerle işlenen dersler sayesinde öğrencilerin okula bağlılığı ve derslerdeki başarısının arttığını söyleyen Mutluay, bu yıl sayıları 30’a yaklaşan kedilerin ders saatlerinde sınıfta gezdiğini ve teneffüslerde bahçede çocuklarla oynadığını aktardı:

“Okula gelmek istemeyen çocuklar hafta sonu bile okula gelmeye başladı. Barınağın temizliğini, kedilerin her türlü bakımını yapmaya başladılar. Ve okula karşı da olumlu bir tutum geliştirdiler. Bir öğrencim vardı okul fobisi inanılmaz derece büyüktü. Bir gün ‘Alaca’ isimli kedimizi alıp evine gittim. ‘Sen gelmezsen Alaca ağlar’ dedim. O şekilde çocuğu okula bağladık ve aralarında güçlü bir bağ oluştu. Kedi bizimle kalmak isterse kalır, doğal ortamına dönmek isterse döner.“

İlçe merkezinden öğrencileri köye çekti

Mutluay, okulun dört duvardan ibaret olmadığını göstermek adına hava durumuna göre derslerin büyük kısmını açık alanda da yapmaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Mesela sonbahar mevsimini doğada öğreniyoruz. Yaprağa dokunarak, kuşların göçlerini doğada takip ederek öğreniyoruz. Onun dışında bahçemizde ekim işleri yapıyoruz. Yani ‘yaşayarak öğrenme’ dedikleri şeyi aslında aktif olarak yapıyoruz. Bu da çocukları okula bağlıyor. Yaptığımız bu çalışmaları sosyal medyadan paylaşıyoruz. Bu sayede çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. İlçe merkezinden de bu sene üç öğrenci buraya kaydını aldırdı.”