Bu hafta yedi film vizyonda: Mitat’ın bir gecede değişen hayatı beyazperdede

Sinemalarda bu hafta üçü yerli yedi film vizyonda. Doğu Yücel’in ‘Kimdir Bu Mitat Karaman’ adlı kitabından uyarlanan ‘Mitat’ beyazperdede.

Mitat

Mitat

Doğu Yücel’in romanından uyarlanan, Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest’in rol aldığı Mitat, gece yarısı çalan zilden sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor.

Mitat Karaman, evden işe işten eve sıradan bir yaşam süren biridir. Hayatı, bir gece yarısı zilinin çalınmasıyla diyafon düğmesine basıp apartman kapısını açmasıyla bambaşka bir hal alır. Kendisini bir anda beklenmedik bir olayın içinde bulan Mitat, başına gelenlerden kurtulmayı başarabilecek midir?

Hayalet Suikastçi

Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell’in başrollerini paylaştığı filmde, özel bir askeri grup, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak gizli bir görev sırasında bir ajan öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar.

Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur

Rol yapma oyunu ‘Dungeons & Dragons‘un sinema uyarlaması, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup maceracının hikayesine odaklanıyor. John Francis Daley ve Jonathan Goldstein’in birlikte yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Chloe Coleman ve Daisy Head var.

Simülasyon

Bir bilim kurgu hikayesini beyazperdeye taşıya Kanada yapımı film, kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye’nin eşinin yerini insansı yapay zeka SIM’le doldurmasını anlatıyor. SIM ve benzeri zeki programlar insanlara karşı başkaldırıp özgürlüğünü elde etmeyi planlamaktadır. SIM’leri ve ölümcül planlarını durdurmak üzere ajan Kessler görevi devralır.

Produkty 24

Michael Borodin’in yönetttiği film, Rusya’da yasadışı göçmen olarak çalışan Muhabbet’in zulme karşı mücadelesini işliyor. Türkiye, Almanya ve Rusya ortak yapımı filmin başrollerinde Zukhara Sanzysbay, Lyudmila Vasilieva ve Tolibjon Suleymanov yer alıyor.

Gizemli Ada Mençuna

Bora Onur’un yönettiği, Şahin Irmak, Masal Günay ve Öykü Günay’ın oynadığı film, bir video oyununun gerçek hayata uyarlanması ve bunu deneyimlemek üzere 10 çocuğun bir adaya davet edilmesi sonrası gelişenler olayları işliyor.

Gasp

Mohsen Rabiei’nin yönettiği yerli korku filmi Gasp’ın oyuncu kadrosunda Nergis Odzak, Sercan Boztepe ve Beyzanur Önispir var.