Bu hafta yedi film vizyonda: Hayalleri sınırlanmış iki gencin büyüme öyküsü

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, yedi film vizyonda. Hayalleri sınırlanmış, aidiyet arayışındaki iki gencin büyüme öyküsü ‘Savaş Atı’ beyazperdede.

Savaş Atı

Savaş Atı

Riley Keough ve Gina Gammell’ın yönetmenliğini yaptığı, Cannes Film Festivali’nde en iyi ilk filme verilen ‘Altın Kamera’ ödülünü kazanan film, hayalleri sınırlanmış iki gencin büyürken aldıkları yanlış kararları ve ‘Amerikan Rüyası’nın işlevsizliğini gözler önüne seriyor.

ABD’deki en fakir alanlardan Pine Ridge Kızılderili Rezervasyon Bölgesi’nde yaşayan, Oglala Lakotalarına mensup Bill ve Matho. Yirmi üç yaşındaki Bill kısa yoldan başarıya ulaşmanın yollarını arar. Daha 12 yaşındaki Matho ise babasına kendini kanıtlama sevdasıyla yazgısını karartır.

Kaygısız Baş

Kaygısız Baş

Bir gencin İstanbul’daki işinden kovulup memleketi Kapadokya’ya dönmesi sonrası gelişen olayları konu edinen filmde Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün, Turgay Tanülkü ve Burak Satıbol başrolleri paylaştı.

Küçük Deniz Kızı

Küçük Deniz Kızı

Küçük Deniz Kızı, insan olmak isteyen küçük deniz kızı Ariel’in hikayesini konu ediyor. Ariel, Kral Triton’un en küçük ve cesur kızıdır. Onun en büyük arzusu denizin ötesindeki dünyayı öğrenmektir. Bir gün ana karayı ziyaret eden Ariel, bu sırada Prens Eric’e aşık olur. Deniz kızlarının insanlarla temas kurması yasaktır ama Ariel kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Bu amaçla karada yaşama şansı elde etmek için cadı Ursula ile anlaşma yapar. Ancak çok geçmeden hem kendisini hem de babasının hayatını tehlikeye sokar.

Suzume

Suzume

Makoto Shinkai’nin yönettiği Japon yapımı anime film, bir felaketin ardından ortaya çıkarak, daha büyük yıkıma yol açan kapıları kapatmaya çalışan 17 yaşındaki Suzume’nin olgunlaşma hikayesini konu ediyor.

Conjuring: Şeytan Ayini

Haftanın korku filmleri

Calvin Morie McCarthy’nin yönettiği ABD yapımı korku ve gerilim filmi ‘Conjuring: Şeytan Ayini’, uyku problemi yaşayan bir gencin, bu problemden kurtulmak için bir araştırma grubuna katılması sonrası yaşadığı korku dolu kabusu anlatıyor.

Kemal Danacı’nın ‘Cin Hikayeleri Kayıp Bebek’ adlı filmi, Anadolu’daki gizemli olayları araştıran TV programı ekibinin, katıldıkları bir cin çıkarma ayini sonrasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor.

Yıldız Ustabaş, İpek Tenolcay ve Muhammed Cangören’in oynadığı haftanın bir diğer korku filmi ‘İşaretliler: Kurban’, baskıcı annesi ve ilgisiz babası yüzünden ailesinden kopuk bir hayat süren genç bir kızın, kapısında bulduğu bir kediyi eve almasıyla hayatının metafizik bir hal almasını konu alıyor.