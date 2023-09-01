Bu hafta yedi film vizyonda: Gerilim ve aksiyon tutkunları kaçırmak istemeyecek

Sinemalarda bu hafta üçü yerli yedi film vizyonda. Gerilim ve aksiyon tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği ‘Adalet 3: Son’, ‘Para Avı’, ‘Konuş Benimle’ gibi yapımlar beyazperdede.

Adalet 3: Son

Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro’nun başrollerini paylaştığı film, gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Antoine Fuqua’nın yönetmenliğini yaptığı filmde unutulmaz rolüyle üçüncü kez geri dönen Washington, bu kez Güney İtalya’da mafya patronlarıyla mücadele ediyor.

Para Avı

Ari Novak’ın aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmi, bir grup teröristin, uçak kazasında kaybolan 100 milyon doların peşine düşmesini konu alıyor. ABD yapımı filmin başrollerini Rachel Cook, Rib Hills ve Bobby Maximus paylaşıyor.

Konuş Benimle

Danny Philippou ile Michael Philippou’nun yönettiği film, korku ve gerilim yüklü bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor. Sophie Wilde, Alexandra Jensen ve Joe Bird’ün başrollerini paylaştığı film, bir grup arkadaşın bir el heykeli aracılığıyla ölülerle iletişime geçmesi sonrası yaşananları odağına alıyor.

Hırçın

Charlotte Regan’ın filmi Hırçın, annesinin ölümünden sonra Londra’daki evinde tek başına yaşamaya başlayan bir çocuğun, yıllardır görüşmediği babasının karşısına çıkmasıyla gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmasını konu ediniyor.

Para Konuşur

Bülent Terzioğlu’nun yönettiği, Selçuk Kılıç, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz ve Kubilay Penbeklioğlu’nun başrolleri paylaştığı film, kendini ölümcül bir savaşın içinde bulan bir gencin hikayesini anlatıyor.

Ölümüne Aşk

Okan Ege Ergüven’in yönetmenliğini yaptığı, Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer ve Ayten Uncuoğlu’nun rol aldığı film, yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Dabbetü’l-Arz: Kıyamet

Gökhan Arı’nın filmi Dabbetü’l-Arz: Kıyamet, haftanın yerli korku filmi olarak beyazperdede yerini alacak.