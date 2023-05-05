Bu hafta yedi film vizyonda: 1930’lardan bir #MeToo hareketi ‘Suç Bende’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta yerli, yedi film vizyonda. Fransız yönetmen François Ozon’un, kadın dayanışmasına odaklandığı eski bir tiyatro oyunundan uyarlanan ‘Suç Bende’ filmi beyazperdede.

Suç Bende

François Ozon’un yönetmenliğini yaptığı, Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder ve Isabelle Huppert’ın başrolleri paylaştığı film; 1930’ların Paris’inde geçiyor. Meteliksiz ve yeteneksiz genç bir aktris olan Madeleine ile avukat Pauline aynı evi ve fakirliği paylaşan iki arkadaş. Madeleine, bir rol için görüşmeye gittiği yapımcıyı öldürmekle suçlanıyor. Pauline ise onun savunmasını cinsel saldırıya karşı kendini müdafaa üzerine kuruyor ve arkadaşını bir yıldıza dönüştürüyor.

Şeytanın Düşmanı

Russell Crowe, Ralph Ineson ve Franco Nero’nun başrollerinde oynadığı film, yaşamı boyunca yüz binden fazla şeytan çıkarma ayini gerçekleştiren İtalyan rahip Gabriel Amorth’un gerçek notlarından esinlenerek sinemaya uyarlandı.

Amorth’un küçük bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkartmaya çalışırken Vatikan’ın gizli tutmaya çalıştığı asırlık komplosunu ortaya çıkarmasını işliyor.

Galaksinin Koruyucuları 3

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff ve Sylvester Stallone’nin rol aldığı ‘Galaksinin Koruyucuları 3’, komedi, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

James Gunn’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, Rocket’in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular’ın hikayesini işliyor. Serinin yeni bölümünde, sevilen uyumsuzlar takımı Koruyucular, yaşananların ardından kendilerine Knowhere’de yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor.

Aşkın Saati 19.03

Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Sadi Celil Cengiz, Pascal Nouma, Hayko Cepkin ve Ali Sürmeli’nin oynadığı yerli komedi, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş sevgisini konu alıyor.

Tatlı Bela

Roger Kumble’ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin başrollerini Virginia Gardner, Autumn Reeser ve Dylan Sprouse paylaşıyor.

Dram ve romantik komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan film, farklı hayatlara sahip iki genç arasındaki tutkulu aşkın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.

Şüphe

Jamie Patterson’ın yönetmenliğini yaptığı gerilim türündeki 2021 yapımı film, genç bir anne olan Helen’in babasının intiharı dolayısıyla yaşadığı büyük acıyı işliyor.

Babasının ölümüne neyin yol açtığını araştırmaya başlayan Helen, 30 yıl öncesine ait çözülmemiş bir gizemi ortaya çıkardığında, çocuğu için ölümcül olabilecek karanlık bir aile sırrını da keşfeder.

Elleville Elfrid

Atle Solberg Blakseth ve Frank Mosvold tarafından sinemaya uyarlanan Norveç yapımı film, animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.