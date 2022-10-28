Bu hafta vizyonda üç şahane film var: Biri Altın Palmiye’yi, biri Cannes’da ‘En İyi Erkek Oyuncu’yu, biri de kalbimizi kazandı

Sinema severlerin iyi filmler arasında seçim yapmakta zorlanacağı, filmlerden film beğeneceği bir haftasonuna giriyoruz. Salonlarda bugün biri yerli, yedi film vizyonda. Aralarında; Ruben Östlund’un Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü alan ‘Hüzün Üçgeni’, yönetmen Hirokazu Koreeda’nın, ailelerin bakamadıkları çocuklarını anonim olarak bıraktıkları bir tesiste yaşananları anlatan ‘Bebek Servisi’ ve 30 yaşında hayata veda eden yazar Emily Bronte’nin hayatını alt üst eden aşkı ve Uğultulu Tepeler’in yazma sürecinin anlatıldığı ‘Emily’ de var.

Buyurun iyi filmler haftasına…

Hüzün Üçgeni

Hüzün Üçgeni

Başrollerinde Charlbi Dean, Harris Dickinson ve Woody Harrelson’un yer aldığı film, İsveçli yönetmen Östlund’un ilk İngilizce filmi olarak beyazperdede yer alacak. Östlund’un rolleri ve sınıfları tersine döndürdüğü komedi ve dram karışımı filmin konusu özetle şöyle:

“Model bir çift, bir grup milyarderin olduğu bir gemi tatiline dahil olur. Zenginlik ve şatafatın eksik olmadığı gemide yolcuların büyük fırtına vurgunundan, korsan baskınına kadar başlarına gelmeyen kalmaz. Yolculuğun sonu ise hiyerarşinin ve sınıfsal rollerin tekrar yazıldığı bir hayatta kalma oyununa döner.”

Emily

Emily

Frances O’Connor tarafından yönetilen ‘Emily’, 30 yaşında ölen dünyanın en ünlü, esrarengiz ve kışkırtıcı yazarlarından Emily Bronte’nin hayatını altüst eden aşkını ve ‘Uğultulu Tepeler’ adlı başyapıtını yazma sürecini işliyor.

Dünya, Emily Bronte’den duygularını, düşüncelerini, hayallerini paylaşmamasını, itaatkar olmasını, fikirlerini söylememesini ister. Ancak Emily, hayatı çılgıncasına yaşamak, sesini duyurmak istemektedir. Filmde, kendi sesini bulan ve edebiyat klasiği Uğultulu Tepeler’i yazan asi ve uyumsuz Emily!nin, Charlotte ve Anne ile sert ve tutkulu kız kardeşlik ilişkisi, Weightman’e olan ağrılı, yasak aşkı ve idolleştirdiği başına buyruk kardeşine olan ilgisine odaklanılıyor.

Emma Mackey’nin isyankar ve uyumsuz baş karakteri canlandırdığı filmde, genç oyuncuya Oliver Jackson-Cohen ve Fionn Whitehead eşlik ediyor.

Bebek Servisi

Bebek Servisi

Hirokazu Koreeda’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Bebek Servisi’, ailelerin bakamadıkları çocuklarını anonim olarak bıraktıkları bir tesiste yaşananlara odaklanıyor.

Kang-ho Song, Dong-Won Gang ve Bae Doona’nın rol aldığı dram türündeki Güney Kore yapımı filmin konusu özetle şöyle:

“Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata satmak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, dedektifler onları iş üstünde yakalamak için izlemektedir.”

Katil Kim?

Katil Kim?

Amandla Stenberg, Maria Bakalova ve Rachel Sennott’un başrollerini paylaştığı ‘Katil Kim?’, korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Halina Reijn imzalı film, yaşadıkları bölgeyi vurmak üzere olan kasırga sırasında vakit geçirmek için parti düzenleyen bir grup zengin gencin, aralarında başlattıkları oyunun tahminlerinden farklı şekilde ilerlemesini anlatıyor.

Kafes: İki Savaş Arasında

Kafes: İki Savaş Arasında

Cenk İzgören’in yönetmenliğini üstlenip, başrolünü Açelya Elmas ve Murat Aslan’la paylaştığı ‘Kafes: İki Savaş Arasında’, yetiştirme yurtlarında büyüyen ve askerliği sırasında gazi olan eski bir kafes dövüşçüsünün hikayesini anlatıyor.

Şeytan Kapanı

Şeytan Kapanı

Daniel Stamm’ın yönettiği; Jacqueline Byers, Virginia Madsen ve Colin Salmon’un rol aldığı ‘Şeytan Kapanı’, şeytan çıkarma uygulamasını gerçekleştirecek olan bir rahibenin kendi geçmişiyle bağlantılı şeytani bir güçle karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

Aya Sihirli Yolculuk

Aya Sihirli Yolculuk

Ali Samadi Ahadi tarafından sinema perdesine taşınan animasyon türündeki “Aya Sihirli Yolculuk”, genç Peter’ın kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için aya gerçekleştirdiği yolculuğu ve burada yaşadığı maceraları konu ediyor.