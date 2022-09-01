Bu hafta vizyonda sekiz yeni film var: ‘Spider-Man: No Way Home’ da yeniden vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, sekiz film vizyona girecek. 2021’de gişe rekoru kıran ‘Spider-Man: No Way Home’ (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) uzun versiyonuyla haftanın filmleri arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Mubi

Canavar

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone asıllı İngiliz oyuncu Idris Elba ile Sharlto Copley, Leah Jeffries ve Iyana Halley‘in başrolleri paylaştığı ‘Canavar’, gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Film, Güney Afrika’ya giden bir baba ile iki genç kızının, kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Senaryosu Ryan Engle’nin kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur oturuyor.

Davet

Jessica M. Thompson’un yönettiği ve Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Stephanie Corneliussen ile Alana Boden’in oynadığı ABD yapımı gerilim filmi ‘Davet’in konusu özetle şöyle:

Hiç akrabası olmayan Evie annesinin ölümünden sonra DNA testi yaptırır ve hiç bilmediği bir kuzeni olduğunu keşfeder. Varlığını yeni öğrendiği ailesi tarafından Britanya kırsalında gerçekleşecek gösterişli bir düğüne davet edilen kadın, burada yakışıklı aristokrat ev sahibiyle yakınlaşır, ancak ailenin geçmişindeki çarpık sırlar ortaya çıktıkça masal gibi yolculuk, hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jacob Batalon’un rol aldığı ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’, macera ve bilim kurgu meraklıları için uzun versiyonuyla yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor. Jon Watts’ın yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam’ın, bu konuda Doktor Strange’den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olaylar etrafında dönüyor.

Bıçağın İki Yüzü

Claire Denis’in yönettiği, Juliette Binoche ile Vincent Lindon’un başrollerini paylaştığı ‘Bıçağın İki Yüzü‘, birbirini seven bir çiftin yaşadıklarını odağına alıyor.

Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet

Enrique Gato‘nun yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film ‘Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet‘, bir grup arkadaşın nadir bulunan bir lahidin yanlışlıkla tahrip edilmesi sonrasında başlayan lanete son vermek için giriştiği macerayı işliyor.

Sanrı

Onur Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Neşe Erkal ve Halit Şahin’in rol aldığı ‘Sanrı‘, küçük bir kızın bakıcısı olarak işe başladıktan sonra kendisini beklenmedik olayların içinde bulan genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

Yerli komediler

İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Onur Sermik, Ruhsar Gültekin ve Deniz Oral’ın oynadığı Bilal Kalyoncu’nun yeni filmi ‘Yalancı Şahit‘ ile Uğur Güzel tarafından yönetilen ‘8-0‘ yerli komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday.