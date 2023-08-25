Bu hafta sekiz film vizyonda: Savaşın acımasız izleri

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, sekiz film vizyonda. Ukrayna’nın kadın savaşçılarına adanmış sert bir tanıklık sunan ‘Kelebek Görüşü’ beyazperdede.

Kelebek Görüşü

Maksym Nakonechnyi’nin ilk uzun metrajlı filmi Kelebek Görüşü, Donbass’ta esir tutulan Ukraynalı hava keşif uzmanı bir kadın Lilia’nın hikayesini işliyor.

Butterfly kod adlı bir kadın asker olan Lilia, Donbass’ta iki ay esir tutulduktan sonra cepheden evine, ailesinin yanına geri döner. Yaşadığı travmanın etkisinden çıkmakta zorlanan Lilia, bu sırada kendisine tecavüz eden gardiyandan hamile olduğunu öğrenir. Lilia, ikisini de kabul etmeye hazır olmayan bir toplumda bu travmayı atlatmayı ve çocuğu kurtarmayı başarabilecek midir?

Başrolünde Rita Burkovska’nın oynadığı Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Ukrayna ortak yapımı filmin ilk gösterimi Cannes’da ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yapıldı.

Drakula: Son Yolculuk

Andre Ovredal’ın yönettiği Drakula: Son Yolculuk, üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan 50 ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya’dan Londra’ya taşımak üzere yola çıkan ‘Demeter’ adlı ticari gemide yaşanan gerilim dolu hikayeyi aktarıyor.

Film, Bram Stoker’ın Dracula romanının ‘Kaptanın Seyir Defteri’ adlı bölümünden beyazperdeye uyarlandı.

Gran Turismo

Archie Madekwe, David Harbour ve Orlando Bloom’un rol aldığı Gran Turismo, Neill Blomkamp’ın yönetmenliğinde beyazperdeye taşındı.

Jason Hall ve Zach Baylin’in senaryosunu yazdığı film, bir adamın olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Katili Yakalamak

Shailene Woodley, Ben Mendelsohn ve Ralph Ineson’un rol aldığı Katili Yakalamak, aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Damian Szifron’un yönettiği film, bir katilin izini sürmeye yardımcı olması amacıyla FBI tarafından işe alınan bir polisin hikayesini işliyor.

Gezegenler Savaşı

Frant Gwo ve Erlendur Sveinsson’un yönettiği, Andy Lau, Jing Wu ve Hao Feng’in rol aldığı Çin yapımı filmin konusu özetle şöyle:

Yakın gelecekte, güneşin hızla yanmakta olduğunu ve bu süreçte Dünya’yı yakında yok edeceğini öğrenen insanlar, gezegeni güneşin ateşli parlamalarının çok uzağına, yeni bir güneş sistemine itmek için devasa motorlar yapar. Evrene yolculuk tehlikelidir ve insanlığın hayatta kalması için son şansı, dünyayı kurtarmak için tehlikeli bir ölüm kalım operasyonunu gerçekleştirmek olacak.

Otoban Katilleri

Yönetmen Tolga Kadıoğlu’nun 2006’da gerçekleşen bir hikayeden uyarladığı Otoban Katilleri, bir grup arkadaşın kiralık arabayla yolculuk ederken yaşadığı olayları aktarıyor.

Efsunlu 3: Muska

Uğur Kaplan’ın yönettiği haftanın yerli korku filmi Efsunlu 3: Muska, bir ruh sağlığı merkezinde akıbeti belli olmayan kayıp kadın hastabakıcıları araştıran genç bir gazetecinin başından geçenleri anlatıyor.

Uzay Köpekleri

Jason Murphy’nin Uzay Köpekleri filmi, animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Film, uzay gemilerini tamir etmekle uğraşırken yerel bir UFO avcısının pençesinden kaçmak için köpeklere dönüşen üç uzaylının macerasını odağına alıyor.