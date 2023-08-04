Bu hafta sekiz film vizyonda: Buruk bir aşk hikayesi ‘Başkalarının Çocukları’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli sekiz film vizyonda. Buruk bir aşk hikayesini anlatan Fransız draması ‘Başkalarının Çocukları’ beyazperdede.

Başkalarının Çocukları

Rebecca Zlotowski’nin yönettiği film, sevgilisinin çocuğunu kendi çocuğu gibi sevmeye başlayan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Kendini işine adamış öğretmeni Rachel, Ali’ye aşık olunca, Ali’nin kızı Leila ile yakınlaşması da çok uzun sürmez. Rachel ve Ali’nin gece geç saatlerde buluşmalarının şehvetli sersemliği, aile pikniklerinin ve okul sonrası alışverişlerin tanıdık sıcaklığına dönüşür. Rachel, kendini bir anne gibi hissetse de Leila başka bir kadının kızıdır. Bu durum kendi çocuğuna sahip olma arzusunun güçlenmesine neden olur.

Nefes Alma

Gerilim türündeki film, yürüyüş yaparken kaybolup yaşlı bir adamın kapısını çalan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.

Yaşlı bir adam, hayatını insanlardan uzak, köpeğiyle birlikte ormanın derinliklerindeki bir kulübede geçirir. Bir gün Joe adında genç bir adam yolunu kaybettiğini söyleyerek yaşlı adamın kapısını çalar. Ziyaretçi kabul etmeye alışık olmayan yaşlı adam, Joe’yu sorguya çeker. Birkaç irdeleyici sorunun ardından ortam sakinleşir ve ikili samimi bir şekilde konuşmaya başlar. Dışarıda fırtına başlarken yaşlı adam, Joe’yu giderek daha fazla paniğe sokan korkunç bir hikaye anlatmaya başlar.

Venüs’te Görüşürüz

Virginia Gardner, Alex Aiono ve Rob Estes’in oyuncu kadrosunda bulunduğu film, ölmekte olan 18 yaşındaki bir kızın biyolojik annesinin izini sürmek için Avrupa’ya gitmesini ele alıyor.

Meg 2: Çukur

İlki 2018’de gösterime giren ve gişe rekorları kıran ‘The Meg’ devam filmiyle geri döndü. Korku, gerilim ve aksiyonu bir araya getiren ‘Meg 2: Çukur’, tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini ele alıyor.

Jason Statham’ın ve Jing Wu’nun başrolde olduğu yapım, Steve Alten’in ‘The Trench’ romanından uyarlandı.

Rubinin Ailesi

Komedi ve dramı bir araya getiren Mısır yapımı film, modern hayata küsen bir adam ve ailesinin hikayesini anlatıyor.

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

Klasik çizgi roman serisinin animasyon film uyarlaması, normal gençler olarak kabul edilmek için yola çıkan kaplumbağa kardeşlerin mücadelesini anlatıyor.

Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor

Haftanın bir diğer animasyon filmi ‘Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor’, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulan orman çocuğu Kaka’nın hikayesini anlatıyor. Çin yapımı filmin yönetmenliğini Xuhui Xing üstleniyor.

Mir Anka

Ekrem Düzgünoğlu’nun senaryosunu yazıp, yönettiği haftanın korku filmlerinden ‘Mir Anka’, Karnoha cin kabilesinin en azılısı olan Anka’nın bir müzisyen grubuna musallat olmasını anlatıyor.

Bu hafta ayrıca ‘John Wick: Chapter 4’ ve ‘Şeytanın Düşmanı’ filmleri de yeniden gösterimde olacak.